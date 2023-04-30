يستمر محمد رمضان في التواجد على الساحة الفنية بعد موسم دراما رمضان الذي حقق من خلاله نجاحا ضخما بمسلسله "جعفر العمدة"، مستغلا هذا النجاح واستثماره في التواجد بقائمة أفلام العيد بفيلم "هارلي" من تأليف محمد سامي ومحمد سمير، وإخراج محمد سمير، وبطولة مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش ومي كساب وحازم إيهاب وحسني شتا.

ويقدم فيلم هارلي من خلال حبكة بسيطة، قصة شاب يدعى محمد هاشم يعمل مهندس ميكانيكا، ولكن لعشقه وإبداعه في صناعة الدراجات النارية وإصلاحها يطلق عليه لقب "هارلي" المستوحى من اسم الشركة الأمريكية harly Davidson، وهي واحدة من أشهر شركات صناعة الدراجات النارية في العام.

ويعمل هارلي لصالح عصابة كبرى ولكن نتيجة لمهارته يعامل معاملة خاصة، على الجانب الآخر يتعرض إلى صدمة بسبب وفاة شقيقه -أحمد داش- بسبب تعاطيه المخدرات وتهوره في ركاب الدراجات النارية، وهذا الحادث يقلب حياة الشخصية الرئيسة ويجعله يغير مسار حياته.

• الأغاني العنصر الأقوى في الفيلم

هارلي يعتبر من الأفلام المناسبة للعرض في العيد، حيث يحدد الجمهور المستهدف بسهولة، فهو يحوي العناصر المحببة لجمهور "الأندر إيدج" المراهقين، قصة الشاب الذي يتحول من تعاطي المخدرات إلى شاب يحاول أن يرضي والده ويكسب رزقه بعيداً عن العصابات، بالإضافة إلى انجذاب جميع الفتيات له مهما كان مركزها الاجتماعي أو مهنتها، قدرته على التعرف على الفتيات بسهولة وإقامة علاقات معهن، إلى جانب الأزياء التي يمكن وصفها بـ"روشة" مناسبة للحفلات والرقص، وقوته المفرطة في المعارك والذكاء والانتصار على الجميع، وتفاصيل شكل الشخصية، الملابس المميزة وقصة الشعر وهي تنعكس على الشباب المتابع لمحمد رمضان ومحب له، جميع هذه التفاصيل من منظور تسويقي بحت هي ناجحة لجذب الجمهور، ولكن ماذا عن المستوى الفني للفيلم؟

يحتوي الفيلم على عدد من الأغاني التي إذا عزلتها عن الفيلم يمكن أن تكون كل منها فيديو كليب مستقل بذاته، ويمكن النظر لها بصورة إيجابية لأن نجاح الأغاني في الوقت الحالي يعتبر من أهم أدوات التسويق للفيلم وأيضا مشاهداتها على منصات التواصل والاستماع يحقق نجاحات لأصحابها، مثل ما حدث في أغاني فيلم من أجل زيكو "الغزالة رايقة"، و"صديقيني"، و"في حتة تانية"، وقد حققت أغاني الفيلم "يا صلاة الزين" لزوكش المليون ونصف مشاهدة، و"طوق نجاة" لمحمد رمضان مليون مشاهدة، وينتميان لأغاني الراب، و"كم بيبي كم" تخطت 2 مليون مشاهدة وهي دويتو مع مغني الراب النيجيري راؤول جون، المعروف باسم سكيلز.

ويعد اختيار محمد رمضان لأغانيه، من أهم نقاط نجاحه كنجم له قاعدة جماهيرية واسعة، فهو دائما حريص على اختيار كلمات تعبر عن شخصيته وإن اتهمه البعض بالنرجسية وحب الذات بسبب إفراطه في هذه الكلمات، ولكن تظل مركز قوة كبير يستند عليه وأيضا يناسب شخصيته وأداءه الغنائي والتعبيري سواء في الفيديو كليب أو حفلاته الغنائية أو حتى في الفيلم الأخير. أغنية «come baby come» تشبه بدرجة كبيرة أغانيه المعروفة "نمبر وان" و"ثابت" وغيرهما، وطريقة تصويرها تتقاطع مع طريقة تصوير جميع أغاني رمضان. الفتيات الكثيرات. الإيقاع الموسيقي السريع. حركات رمضان نفسها المميزة مع كل أغنية يقدمها. حركة الكاميرا والكادرات التي تركز على طريقة رقصه ووجهه.

• عناصر الفيلم السينمائي في "هارلي".. لم ينجو أحد

عناصر الفيلم الأخرى، مثل السيناريو والإخراج والتصوير والتمثيل، جميعها يمكن وصفها بالضعف الشديد، بل بالفقر في مكونات أساسيات الفيلم السينمائي، أولها الشخصيات التي تنتمي جميعها لنوع "الشخصية المسطحة"، أي التي ليس لها أبعاد أو التحولات وصالحة للشخصيات الثانوية، ربما فقط الشخصية الرئيسة، وهو البطل هارلي من يمتلك بعض التحولات، وإن كانت غير منطقية بعض الشئ، مثل مشاهد تعافيه من الإدمان هل يمكن لشخص متعاطي لأكثر من نوع من المواد المخدرة أن يستطيع بمفرده أن يتعافى تماما دون الحاجة لأي مساعدة طبية أو استشارة فقط بتناول أكل صحي والبقاء في المنزل وبعض التمارين؟.

هذا السؤال يجيب عليه شخصية أخرى في الفيلم وهي الشخصية التي تقدمها مي عمر، وهي أيضا مدمنة ولكن للهيروين فقط، عندما احتاجت للتعافي احتاج هارلي لاحتجازها في منزله ومنعها أيام من الخروج بمفردها وكانت تحاول الهرب وعند أول فرصة لها عادت للتعاطي مرة أخرى، إذا من الصعب أن يقوم شخص بمفرده بفعل ذلك، ولكن هارلي هو بطل خارق في هذا الفيلم، يستطيع أن يقفذ من أعلى البنايات دون خدش، وأن يضرب 10 رجال دون إصابة ويحمل فتاة في يد وباليد الأخرى يمسك بحبل ويقفز من شرفة منزل بمنتهى السهولة، وكأنك في فيلم هندي من إنتاج التسعينيات.

الشخصية الدرامية وفق ما تحدث عنها علي أبو شادي في كتابه سحر السينما تحتوي على عدة أبعاد نفسية وجسمانية واجتماعية، هذه الأبعاد الـ3، منتفية عن كثير من شخصيات الفيلم وعلى رأسهم شخصية البطل الضد -أي الشخصية الموصوفة بالشر في البناء الدرامي- وهو محمود حميدة بالفعل رجل مسطح لا نعلم عنه أي شيء وعلاقته بابنته التي نكتشفها في آخر 10 دقائق من العمل لم يتم البناء لها بشكل جيد، حتى اكتشافها لحقيقته وكونه ليس والدها نفذت بطريقة سطحية ساذجة، دخلت الفتاة إلى غرفة والدتها وأخرجت مذكرات أمها وقرأت معلومة تركتها الأم، أين هذه المذكرات في السنين الماضية طالما أن المذكرات متاحة وموجودة في مكان مكشوف لهذه الدرجة وكان يمكن الوصول لها منذ فترة طويلة، هذه الأسئلة المنطقية تبدو عبثية إلى جوار سطحية وعبثية الفيلم ككل، ولكنها أساسيات البناء الدرامي.

يقول أبو شادي إن الشخصية هي التي تحرك الحدث، فيجب أن تمتلك الشخصية دوافع تحرض الشخصية الدرامية على السلوك أو لإتيان هذا الفعل أو غيره ويجب أن تبرز في أي شخصية لماذا هي كذلك؟ ولماذا وصل لهذه الدرجة من التغيير؟، ولكن نحن لا نعلم لماذا اتجه هارلي للعمل مع العصابات؟ ومتى؟ وما هي دوافعه؟ وكيف أصبح بهذه القوة؟ وهل تعلم قيادة الدراجات النارية والسرعة يمنح صاحبها قوة خارقة في المعارك؟.

أما عن الصوت والصورة فقد سمعت بأذني انتقاد الجالسين معي في صالة العرض لسوء الصوت والمكساج في العمل، ففي بعض المشاهد شعرت أن الصوت لا ينتمي للصورة التي نراها من الأساس، أما عن حركة الشخصيات فهي أحد أكبر الأمور غير المنطقية في الفيلم، ففي مشهد النهاية على سبيل المثال يتحرك هارلي متسلقا أحد العمارات ويتوجه نحو القناصة فوق الأسطح ويقتلهم واحدا تلو الآخر ويدخل في معركة مع أحدهم ثم يذهب إلى رئيس العصابة الجالس في سيارته بعيدا عن المعركة وأحد الشخصيات المنتمية للعصابة -حسني شتا- لم يصل إلى السيارة رغم هروبه من مكان المعركة مع هارلي في البداية، ويدهسه هارلي بالسيارة، ولكن نتفاجئ أن بمجرد وصول هارلي ورئيس العصابة إلى المخبأ الموجود فيه المخطوفين يصل شتا إلى المكان عقب وصولهم وكأنه لم يتعرض للدهس من 10 ثوان.

لا يوجد مجال للحديث عن التمثيل في الفيلم، فإذا كانت الشخصيات جميعها مسطحة وبنائها الدرامي ضعيف فماذا سوف يقدم الممثل إذاً، بالإضافة إلى كون الممثلين ذاتهم لا يستطيعون التخلي عن جمالهم وأناقتهم المبالغ فيها طول الوقت حتى في لحظات التعب والتعافي من الإدمان على رأسهم مي عمر بالتأكيد فماذا يمكن أن نصف التمثيل في هذا الفيلم لا شيء لأن التمثيل لم يتواجد من الأساس.

ولكل هذه الأسباب فإن الفيلم يتشابه مع كحك العيد الذي لن يفتل بعد مروره، فمكانه النسيان بمجرد انتهاء موسم العيد ولن يبقى في ذاكرة أحد من الجمهور ربما فقط الأغاني ستنتشر ونسمع صوتها في مكبرات الصوت داخل وسائل المواصلات الشعبية.