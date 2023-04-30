الخارجية الروسية: موسكو استطاعت ضمان العمل الفعال لمجلس الأمن رغم جهود الغرب



أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو استطاعت ضمان العمل الفعال لمجلس الأمن الدولي، رغم جهود الغرب ومساعيه.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد عن الخارجية الروسية قولها في بيان لها، إن "الجانب الروسي تمكن من ضمان فعالية عمل مجلس الأمن الدولي رغم توتر الأوضاع بسبب جهود الوفود الغربية".

وأضاف البيان أنه "في 30 من أبريل، تنتهي رئاسة روسيا في مجلس الأمن الدولي، وعلى الرغم من التوتر الشديد في مجلس الأمن بسبب جهود الوفود الغربية، فقد تمكنا من ضمان التشغيل الفعال لهذا الأمر الأكثر أهمية، هيئة منظومة الأمم المتحدة".

وتابع البيان أنه "خلال الرئاسة الروسية، تم تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تفويض المجلس في أبريل ودورة التقرير بالكامل".