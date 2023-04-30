الخارجية الفلسطينية تبدأ إجلاء نحو 120 من رعاياها من السودان



بدأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إجلاء نحو 120 من رعاياها من السودان.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك في بيان، إن حافلتين تقلان 118 مواطنا انطلقتا يوم الأحد من الخرطوم في طريقهما إلى معبر أرقين بين السودان ومصر، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن السفارة الفلسطينية في القاهرة سيرت حافلات باتجاه المعبر لاستقبال المواطنين وتأمين نقلهم إلى معبر رفح.

وقال الديك في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الأحد "نجحنا لغاية الآن في إجلاء أكثر من 600 من طلابنا ومواطنينا من السودان".

وأضاف أن "عمليات الإجلاء مستمرة لكل من يرغب من مواطنينا في مغادرة السودان سواء كانوا من الطلاب أو العائلات".

وأوضح الديك أن هناك "30 طالبا يدرسون الطب على أبواب التخرج وهم في ولايات آمنة خارج الخرطوم يفضلون البقاء واستكمال دراستهم حتى تخرجهم".