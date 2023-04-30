الرئيس التنفيذي لأحد أكبر البنوك في الهند يصف الدولار بأنه أكبر إرهاب مالي

انتقد عدي كوتاك، أغنى مصرفي في آسيا والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا، أحد أكبر البنوك الهندية، عملة الدولار، ووصف العملة الأمريكية بأنها «أكبر إرهاب مالي في العالم».



وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قال كوتاكن خلال حدث محلي في نيودلهي: «أعتقد بصدق أن أكبر إرهاب مالي في العالم هو الدولار الأمريكي، جميع أموالنا في الحسابات المصرفية ويمكن لأي شخص في الولايات المتحدة أن يقول إنه لن يكون بمقدورك سحب أموالك من صباح الغد».



وشدد كوتاك على أن «العالم الآن يبحث بشدة عن عملة احتياطية بديلة»، مشيرا إلى أن الوقت قد حان بالنسبة للهند لجعل الروبية مثل هذه العملة الاحتياطية.



وتابع: «لا أعتقد أن أوروبا تستطيع صنع عملتها الاحتياطية لأنها جمعية للدول الأوروبية، ولا أعتقد أن بريطانيا أو اليابان ستكون لديهما الشجاعة لاتخاذ هذا الموقف، على الرغم من أن الجنيه البريطاني والين كلاهما عملات حرة».



واستطرد: «أعتقد أن الصين لديها مشكلة ثقة خطيرة مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم»، مشيرًا إلى أن الهند يجب أن تقطع شوطا طويلا وأن تبني مؤسسات قوية، من أجل إنشاء عملة احتياط عالمية.