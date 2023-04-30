أول تعليق من ميار شريف بعد تأهلها إلى ثمن نهائي بطولة مدريد للتنس

أعربت ميار شريف لاعبة التنس، عن سعادتها بالتأهل للدور الرابع في بطولة «مدريد المفتوحة»، لأول مرة تاريخ في التنس المصري.

فازت ميار شريف بالمباراة بمجموعتين بدون رد بنتيجة ٧-٦، ٦-٣، وبذلك تكون البطلة المصرية أول من يفوز على لاعبة بهذا التصنيف وأول من يتأهل لذلك الدور في بطولة مدريد بإسبانيا في تاريخ التنس المصري.

وكتبت ميار شريف عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «لا يمكنني التعبير عن مدى سعادتي بالفوز الليلة هنا في مدريد، مع عائلتي يشاهدون من المدرجات».

وأضافت: «لقد عملنا بجد من أجل هذا الفوز، شكر خاص لكل من قطع كل هذه المسافة من إلتشي لدعمني».