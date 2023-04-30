قوات فاجنر: القوات الأوكرانية حاولت تدمير مستودعات الأسلحة السوفيتية في سوليدار

أفاد مقاتلو مجموعة "فاجنر" الروسية، بأن القوات الأوكرانية حاولت تدمير مستودعات الأسلحة والذخائر التي تم إنشاؤها في ستينيات القرن الماضي، في مناجم الملح في قرية باراسكوفيفكا بالقرب من سوليدار، موضحين أن محاولة القوات الأوكرانية لتدمير تلك المستودعات باءت بالفشل.



وقال مقاتلو مجموعة "فاجنر" -حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد- إن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم جميع المستودعات في سوليدار، عقب بدء العملية العسكرية الخاصة، بهدف تدميرها في وقت لاحق، وقاموا بإخراج جميع الأسلحة التي يحتاجونها، من المستودعات وتركوا الباقي، حتى يحترق كل شي في حال وقوع انفجار.



وأشار مقاتلو المجموعة إلى أن المستودعات لا تزال تحتوي على الكثير من الأسلحة الصغيرة والذخائر، منوها باحتوائها على ما لا يقل عن 292 ألف صندوق من رشاشات PPSh، كل صندوق يحتوي على عشر قطع، إضافة إلى أسلحة أخرى.



وأضافوا أنه عقب سيطرة مجموعة "فاغنر" على المستودعات، شرع مقاتلو المجموعة بإزالة الألغام، حيث ارتكبت القوات الأوكرانية أخطاء تقنية خلال تركيبها.