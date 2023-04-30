تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق في البنك المركزي السوداني، الذي يقع في العاصمة السودانية الخرطوم.

واندلعت الاشتباكات التي دخلت أسبوعها الثالث، منذ 15 أبريل الجاري، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي».

ولم تكشف السلطات الرسمية عن تفاصيل هذا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد في مقر البنك المركزي السوداني، أو تنفيه، كما لا توجد معلومات حول الجهة التي نفذته.

وفي وقت سابق، أشار الجيش السوداني إلى استمرار رصد تحركات أرتال قوات الدعم السريع المتحركة من الغرب إلى العاصمة، الأمر الذي يؤكد استمرار تلك القوات في انتهاك الهدنة المعلنة.

ولفت إلى «تدمير هذه الأرتال فجر اليوم في مناطق جنوب الزريبة والمويلح، إضافة إلى تدمير رتل في منطقة فتاشه كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات».

من جانبها، زعمت قوات الدعم السريع أن الجيش السوداني هاجم بالمدافع والطائرات مواقع تمركز القوات في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، إلى جانب القصف العشوائي للمدافع.

وقالت إن «الجيش السوداني يخطط منذ أمس واليوم، للهجوم على قوات الدعم السريع في بحري الحلفايا وأم درمان والخرطوم جنوب، بعد انضمام كتائب الأمن الشعبي بزي شرطة الاحتياطي المركزي في الشجرة».