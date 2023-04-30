أحرز محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدف فريقه الثالث من علامة الجزاء، في المباراة الجارية، اليوم الأحد، ضد توتنهام، ضمن الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأنهى ليفربول الشوط الأول، متقدمًا (3-1) على توتنهام، بفضل أهداف كورتيس جونز، لويس دياز ومحمد صلاح.

وفي الدقيقة 15، تمكن صلاح من تسجيل هدف ليفربول الثالث من علامة الجزاء، ليصحح أوضاعه في هذا الصدد، بعدما أضاع آخر ضربتين انبرى لهما ضد بورنموث وأرسنال على الترتيب.

وكان كلوب ألمح بعد التعادل (2-2) ضد أرسنال، إلى عقد جلسة مع محمد صلاح من أجل الحديث عن أمر تنفيذ ركلات الجزاء.

واستطاع محمد صلاح أن يكتب المشاركة رقم 300 مع ليفربول في كل المسابقات الرسمية، منذ انضمامه صيف 2017.

وسجل صلاح أهدافًا في 7 مباريات متتالية خاضها مع ليفربول على ملعب أنفيلد، ما يحدث للمرة الأولى منذ الأوروجوياني لويس سواريز في 2014.

وأصبح صلاح خامسًا في ترتيب الهدافين التاريخيين مع ليفربول، بعدما وصل إلى الهدف 184، متخطيًا السادس روبي فاولر، بفارق هدف وحيد.

ويستمر صلاح في زيارة شباك توتنهام، ليصل إلى الهدف الشخصي رقم 11، ما يضع النادي اللندني ثانيًا ضمن قائمة الضحايا المفضلة بالنسبة إلى صاحب الـ30 عامًا.