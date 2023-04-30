منظمات أهلية وحقوقية فلسطينية تقاطع لقاء الوفود الأوروبية طوال الشهر المقبل



أعلنت منظمات أهلية وحقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، عن مقاطعتها لقاء الوفود الأوروبية طوال الشهر المقبل، داعية إلى مقاطعة احتفالات الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا.

جاء ذلك عقب اجتماع لشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في مدينة غزة، لبحث تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إسرائيل بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولتها.

وقال بيان صادر عن المنظمات الأهلية والحقوقية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن المسؤولة الأوروبية "تبنت رواية إسرائيل وأنكرت نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من وطنه".

وأكد البيان على "رفض تصريحات أورسولا فون دير لاين المسيئة والمتناقضة مع موقف الاتحاد الأوروبي نفسه"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتراجع عنها، ولا سيما في ظل حكومة إسرائيلية هي "الأكثر يمينية وتطرفا وفاشية".

ودعا البيان مكونات وقطاعات الشعب الفلسطيني إلى "الوقوف صفا واحدا برفض هذه التصريحات المتنكرة للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتي تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر أن تصريحات المسؤولة الأوروبية "تنكر وجود الشعب الفلسطيني من الأساس ولم تأت على ذكر النكبة أو الضحايا الفلسطينيين، وهي تكريس لنظام الأبارتهايد والفصل العنصري والاستعمار الكولونيالي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

ومؤخرا نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تهنئة لإسرائيل بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولتها ووصفتها بـ"الديمقراطية والنابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط".