الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بالاعتداء على مقر السفارة الإندونيسية بالخرطوم

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قبل قليل، قوات الدعم السريع "بالاعتداء" على مقر السفارة الإندونيسية بالخرطوم وسرقة سيارة دبلوماسية تابعة لها، وفقا لما نشرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد نشوب حريق بفرع بنك السودان المركزي في العاصمة الخرطوم.

وفيما تناقلت وسائل إعلام محلية الحادثة، لم ترد على الفور أية تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنك.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

وشهدت الأيام الماضية عمليات سرقة ونهب وتكسير لعدد من البنوك السودانية، منها حريق جزئي لحق بمقر إدارة بنك الجزيرة السوداني الأردني، بالإضافة لسرقة عدد من فروع بنك الخرطوم في عدة مناطق آخرها بنك الخرطوم فرع سوبا.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشان حوادث السرقة والنهب للمقرات العامة والخاصة، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الطرفين منذ 15 أبريل بالإضافة لمواقع هامة مثل المستشفيات والمطارات.