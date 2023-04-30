ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم بصحراوي المنيا الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ونقل أمام مصنع سكر ملوي، في جنوب محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 12 آخرين.



انتقل رجال الشرطة وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين وفاة 6 أشخاص هم: نظمي فهمي لمعي، محمد كمال أحمد 45 عاما، إبراهيم علي محمد 27 عاما، طفلة مجهولة الاسم والعنوان، سيدة مجهولة الاسم والعنوان، شاب مجهول الاسم والعنوان، وتم إيداع الجثث داخل مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.



وأصيب في حادث صحراوي المنيا، 12 شخصا هم: أحمد سيد عبد الموجود، 24 عاما، محمود رفعت يحيى، 23 عاما، ريتاج أحمد كمال أحمد، 7 أعوام، وشقيقتها رودينا 11 عاما، محمد علي محمد، 32 عاما، فاتن عبد الكريم محمود، 47 عاما، محفوظ محمد حميدة، 62 عاما، محمد ممتاز عبد الهادي، 31 عاما، حامد السيد حامد 35 عاما.

كما أصيب 3 أشخاص مجهولي الاسم والعنوان، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة ظروف وملابساته، وتباشر النيابة العامة التحقيق.