وزير الشباب ونائب محافظ البحيرة يفتتحان الملعب القانوني بنادي ألعاب دمنهور

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الملعب القانوني بنادي ألعاب دمنهور الرياضي، ووضع حجر الأساس للصالة المغطاة وتفقد جميع أعمال التطوير التي شملت جميع المنشآت بالنادي.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، أنه بفضل رؤية القيادة السياسية، كان للبحيرة نصيب كبير من التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بمختلف القطاعات، وأن ما يشهده نادي ألعاب دمنهور من تطوير شامل لشيء ملموس يعكس واقع لرؤية ثاقبة من جميع المسئولين المهتمين بتطوير الرياضة بمصر.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور وبالمستوى الفني المميز واللافت للفرق الرياضية خاصة مع نجاح الفريق الأول للكرة الطائرة في الصعود إلي الدوري الممتاز، وكذا صعود الفريق الأول لكرة القدم للدوري الممتاز (ب).

فيما ثمن الوزير، الجودة العالية في تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير، ورفع الكفاءة التي شهدها النادي الفترة الماضية والتي وضعته في مرتبة متقدمة من كل النواحي الفنية والإدارية بالشكل الذي يليق بمحافظة عريقة مثل محافظة البحيرة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه بعدد من الشباب ورواد النادي، إلى أهمية استثمار طاقات الشباب بمختلف القطاعات والاهتمام بالتنشئة البدنية والعقلية السليمة لهم مع ضرورة الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتم عرض فيلم تسجيلي يشمل نبذة تاريخية عن نادي ألعاب دمنهور وتاريخ تأسيسه منذ عام 1962م ومراحل تطوره، وكذا أبرز ملامح التطوير التي تم تنفيذها، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه، على مساحة 47 ألفًا و900 متر مربع، لخدمة أكثر من 60 ألف عضو عامل وتابع، حيث شملت أعمال التطوير إنشاء ورفع كفاءة ملاعب الهوكي والتنس الأرضي، وكرة القدم والطائرة واليد، وأعمال تطوير حمام السباحة، وصالة الجيم والتراس والمناطق الترفيهية والمساحات الخضراء، ومنطقة الخدمات وعيادة صحية مجهزة وتحديث منظومة الأمن الإداري.

وحضر الافتتاح والجولة دكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد كجك رئيس مدينة دمنهور ووليد بديوي رئيس مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة البحيرة والقيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.