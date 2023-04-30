تعتزم ولاية بافاريا الألمانية السماح بشكل مؤقت باستيراد أدوبة شراب مضادات حيوية للأطفال غير مصرح بها.

وقال وزير الصحة في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا، كلاوس هولتشيك، خلال العطلة الأسبوعية: "نحن في بايرن لا ندخر جهدا لتحسين الوضع".

كانت الحكومة الاتحادية في برلين أعلنت رسميا يوم الثلاثاء الماضي عن وجود "نقص في الإمدادات" في أدوية شراب المضادات الحيوية للأطفال.

وبناء على هذا الإعلان، قال هولشتيك إن سلطات الولاية متاح لها بذلك أن تحيد بشكل مؤقت في بعض الحالات الفردية عن تعليمات قانون الأدوية، وهو ما يعني السماح بشكل مؤقت لسلطات الدوائر البافارية بموجب مرسوم عام جديد استيراد أدوية شراب مضادات حيوية غير مصرح بها أو غير مسجلة في ألمانيا.

وأضاف هولشتيك:" هكذا يمكن لتجار جملة الأدوية وشركات الأدوية والصيدليات التصرف بشكل خال من البيروقراطية".

يذكر أن المضادات الحيوية توصف للأطفال أيضا في حال إصابتهم بعدوى بكتيرية قد تشكل خطرا على حياتهم مثل الالتهاب الرئوي.

وكانت الجمعية المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين في ألمانيا أعلنت أن هذه المستحضرات نادرة حاليا بشكل لا تتوافر معه مضادات حيوية بصورة كافية لأطفال مصابين بأمراض خطيرة.