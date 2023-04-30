 راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الأحد 30 أبريل 2023 3:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 3:33 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 3:33 م

أعلن الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل المان يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور ليندلوف – لوك شو – تيريل مالاسيا

خط الوسط: كريستيان إريكسن – برونو فيرنانديز – كاسيميرو – مارسيل سابيتسر – جادون سانشو

خط الهجوم: ماركوس راشفورد

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: هاري ماجواير – جاك بوتلاند – فريد – فاوت فيجورست – أنتوني مارسيال – آرون فان بيساكا – براندون ويليامز – أنتوني – فاكوندو بيليستري

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 60 نقطة من 18 فوز، 6 تعادلات و7 هزائم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك