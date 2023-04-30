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لاعبو الأهلي يدعمون محمد فخري بعد تعرضه لانتقادات

محمد عاطف
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 3:59 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 3:59 ص

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زميلهم بالفريق محمد فخري مساء السبت، بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب ظهوره وهو يلتقط الصور للجماهير قبل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال، بعد تعادله سلبيا مع نظيره الرجاء المغربي في مباراة الإياب التي أقيمت مساء السبت، مستفيدًا من فوزه في الذهاب بهدفين دون رد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على «فيسبوك»، صورة لاعبي الأهلي مع زميلهم بالفريق فخري في مقر الإقامة بالمغرب، معلقا عليها: «عائلة واحدة».

وفي سياق متصل، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار محمد الخامس، اليوم الأحد، متجهة إلى القاهرة بعد خوض مباراة الرجاء المغربي بدوري الأبطال.


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