انتخاب المستشار جابر المري رئيسا للجنة حقوق الإنسان العربية لولاية ثانية

انتخبت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، اليوم الأحد، كل من المستشار جابر صالح المري رئيسا للجنة لولاية ثانية، والمستشار عبد الرحمن الشبرقي نائبا للرئيس.



كما وجه أعضاء اللجنة خلال اجتماعها الـ59، الشكر للسفيرة نادية جفون، على ما بذلته من جهد حثيث خلال فترة ولايتها نائبا لرئيس اللجنة خلال العامين الماضيين.



وكان المستشار جابر المري قد انتخب رئيسا اللجنة لولاية أولى في 26 أبريل 2021. كما سبق وأن شغل منصب نائب رئيس اللجنة في الفترة من 8 أبريل 2017 إلى 7 أبريل 2019.



وشغل المري العديد من المناصب والوظائف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الإتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء والمحاكم العدلية بدولة قطر.



كما سبق وأن تولي المستشار عبد الرحمن الشبرقي منصب نائبا رئيس اللجنة في الفترة من 8 أبريل 2019 وحتى 8 أبريل 2021، وشغل أيضا العديد من الوظائف والمناصب بمجلس هيئة حقوق الإنسان واللجنة الشرعية والقانونية والهلال الأحمر السعودي واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني ولجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وهيئة السوق المالية وهيئة التحقيق والادعاء العام واللجنة الدائمة لغسل الأموال واللجنة الدائمة لجرائم توظيف الأموال بالمملكة العربية السعودية.