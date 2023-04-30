آخر رحلة إجلاء بريطانية تغادر من مطار وادي سيدنا بالقرب من الخرطوم

ذكرت "وزارة الخارجية والكومنولوث والتنمية" البريطانية، أن آخر رحلة إجلاء بريطانية من السودان غادرت من مطار "وادي سيدنا" الكائن بالقرب من الخرطوم، حوالي الساعة العاشرة مساء، بالتوقيت المحلي(20:00 بتوقيت جرينتش) أمس السبت.



وجاء في بيان حول نصائح الحكومة بشأن السفر للخارج لموقع "السودان" الإلكتروني إن "حكومة المملكة المتحدة لم تعد تسير رحلات إجلاء من مطار وادي سيدنا"، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.



وأضاف البيان أن "آخر رحلة إجلاء غادرت المطار في الساعة 2200 ، بتوقيت السودان في 29 أبريل".



يأتي ذلك، فيما ذكر وزير بالحكومة البريطانية أن مهمة الإجلاء "نجحت بشكل كبير" لكن لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.



يشار إلى إجلاء 1888 شخصا على الأقل، على متن 21 رحلة جوية، من السودان-الغالبية العظمى منهم مواطنون بريطانيون وأسرهم- لكن ربما يبقى آلاف المواطنين البريطانيين الآخرين.