نائب رئيس الإمارات: يجب تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا

أجرى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وبحث بن زايد ورئيس مجلس السيادة خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، مؤكداً حرص الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.

وشدد بن زايد على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعرب عن شكره وتقديره للتسهيلات التي توفرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم من السودان.

من جانبه، أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصالح البلدين.