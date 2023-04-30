كاف يستبعد منتخب جنوب السودان من أمم إفريقيا للناشئين

استبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، منتخب جنوب السودان من بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين (تحت من 17 عاما)، التي انطلقت أمس السبت بالجزائر، على خلفية ضمه لأكثر من 3 لاعبين تفوق أعمارهم 17 عاما.

وقال كاف، في رسالة وجهها مساء السبت، لجميع الأطراف المعنية ببطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين-الجزائر 2023، إن منتخب جنوب السودان لم يحترم مضمون المنشور الذي أصدره بتاريخ 11 أبريل الجاري، والذي ينص على أنه بعد إجراء اختبار الرنين المغناطيسي (لتحديد العمر) لفريق مشارك، وفي حال فشل 4 لاعبين أو أكثر في هذا الاختبار فإنه سيتم إقصاء هذا الفريق برمته.

وأوضح كاف، إنه تبعا لهذا القرار، فإن المجموعة الثالثة التي كانت تضم جنوب السودان، باتت تتشكل حصرا من منتخبات الكاميرون ومالي وبوركينافاسو، مقابل 4 منتخبات في المجموعة الأولى، ومثلها في المجموعة الثانية.

وكشف أن لجنة تنظيم مسابقات الشباب التابعة له أبقت على قاعدة تأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لربع النهائي إضافة إلى أفضل منتخبين من الثوالث مع تعديل نمط تحديدهما.

وأشار إلى قرارها بعدم احتساب نقاط مباراتي صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية مع صاحبي المركز الرابع والأخير في مجموعتيهما، وهذا لضمان نفس عدد المباريات مع المجموعة الثالثة التي تضم 3 منتخبات فقط.