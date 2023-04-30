ممثل الوفد يرفض مناقشة اقتناء الكلاب: كان يجب توجيه الجلسة لأزمة السودان

أكد عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية موافقتهم على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة اليوم.

فيما رفض النائب محمد عبد العليم داود، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مناقشة مشروع القانون.

وقال خلال كلمته: "حزب الوفد الثالث من حيث عدد المقاعد"، في إشارة إلى تأخر كلمته بعد عدد من الأحزاب الأقل من حيث عدد من المقاعد ومنها حزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب التجمع.

وأضاف داود: "السودان جزء من مصر كان ينبغي أن تكون جلسة موجهة لهذا الأمر ليشعر أهل السودان ويستمعوا لكلمات النواب، أما بشان مشروع القانون مش هناقشه".

ووافق النائب أحمد بهاء شلبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب عاطف مغاوري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عطية الفيومي، ممثل حزب الحرية، والنائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

كما وافق لنائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه يتعامل مع أزمة انتشار العقر 400 ألف حالة سنويا وارتفاع تكلفة الأمصال التي ندفع في استيرادها مبالغ كبيرة والتزامًا بالاتفافيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وسأل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، ممثل حزب النور النائب أحمد خليل خير الله إن كان الحزب له وجهة نظر في الموضوع يرغب في عرضها، فأجاب خليل "لا".