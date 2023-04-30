ارتفعت أنشطة السياحة والمستهلكين في الصين بشكل حاد في اليوم الأول من عطلة "عيد العمال" التي تستمر لمدة خمسة أيام، حيث سارع السكان للسفر والإنفاق بعد ثلاث سنوات من قيود كوفيد التي تم إلغائها أخيرا.

وقالت صحيفة "ذا بيبر" الصينية، نقلا عن بيانات من مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، إنه تم إجراء نحو 7ر19 مليون رحلة على متن السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد أمس السبت، وهو أعلى مستوى بالنسبة لحركة المسافرين يتم تسجيله في يوم واحد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتوقع شركة السكك الحديدية أن ترتفع حركة السفر إلى مستوى قياسي يبلغ 120 مليون مسافر خلال فترة العطلة الممتدة، بزيادة 20٪ عن نفس الفترة من عام 2019، قبل تفشي الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، التي نقلتها محطة "سي سي تي في" الصينية الحكومية، ارتفاع عدد المتسوقين أمس السبت أيضا، حيث شهدت شركات البيع بالتجزئة وشركات توريد الأغذية الكبرى قفزة في المبيعات بنسبة 21 ٪ مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت إيرادات سلاسل الأغذية الرئيسية بنسبة 37٪، وارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 21٪، في حين ارتفعت مبيعات المجوهرات والسجائر والكحول جميعها بنسبة 17٪.