المخرج كريم العدل يثني على قرار قناة الوثائقية بإنتاج فيلم عن كليوباترا: الرد الصح

أثنى المخرج كريم العدل على قرار قناة الوثائقية، بإنتاج فيلم عن"كليوباترا"، ردًا على حالة الجدل الكبيرة التي أثارتها منصة نتفليكس العالمية بعرض فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا ومصر، يتضمن الكثير من المعلومات المغلوطة، الأمر الذي تسبب في تدشين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمنع عرضه.



وكتب كريم العدل عبر حسابه على "فيسبوك": "هو ده اللي كنت بتكلم فيه بالمللي، سيبكوا من حوار المنع والحجب ونرفع قضية والكلام التعبان ده، هو ده الرد الصح، برافو جدا جدا جدا".



وتابع: "ياريت بقى لما يتعمل، تعرضوه على نتفليكس أو ما شابه، مش واتش آت بس".



يذكر أن قناة الوثائقية، بقطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة Cleopatra VII، ابنة بطليموس الثاني عشر، وهي المعروفة باسم "كليوباترا"، آخر ملوك الأسرة البطلمية، تلك الأسرة التي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر.



وأصدر القائمون عليها بيانا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" جاء فيه "انطلاقًا من المعهود دومًا في جميع أعمال قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية، فإن هناك جلسات عمل منعقدة حاليًا مع عدد المتخصصين في التاريخ، والآثار، والأنثروبولوجي؛ من أجل إخضاع البحوث المتعلقة بموضوع الفيلم وصورته لأقصى درجات البحث والتدقيق".



