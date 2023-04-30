قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنّ عدد من يؤدوا الحج السياحي هذا العام يصل إلى 16 ألف شخص.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ هذا العدد لا يشمل من سيؤدوا المناسك من خلال حج الجمعيات الأهلية أو حج وزارة الداخلية.



وأوضح أن هناك عدة شروط للحج السياحي تشمل ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء المناسك، وألا يقل عُمر المتقدمة عن 45 سنة لمن ليس معهم محرم، وأن يكون لائقا صحيا ولا يعاني من مشكلات أو أمراض مزمنة وهو ما تثبته شهادة معتمدة صادرة عن أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة.



ولفت إلى أن عدد من سجّلوا للتقديم على الحج السياحي بلغ 73 ألف شخص، فاز منهم في القرعة 16 ألفا، متحدثا عن ميزة متاحة هذا الموسم تتمثل في عودة العمل بالسفر برا (تتضمن رحلة بحرية من نوبيع) لأداء مناسك الحج، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، وتستغرق الرحلة 62 ساعة.









وأعلنت اليوم الأحد، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى للعام الجاري 1444هـ - 2023 م، والتي تم إجراؤها بمقر وزارة السياحة والآثار في العباسية، بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، وأعضاء اللجنة، وقيادات الإدارة المركزية للشركات بالوزارة، وممثلين عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلي قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.



القرعة التي تم إجراؤها إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.