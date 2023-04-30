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الصحة الألمانية تعلن إيقاف عمل تطبيق التحذير من كورونا على الهواتف الذكية

د ب أ
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 4:59 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 4:59 م

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، إيقاف عمل تطبيق التحذيرات المتبادلة من كورونا المستخدم على ملايين الهواتف الذكية اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة، أنه اعتبارا من غد الاثنين لن يكون من الممكن تحذير آخرين بعد ورود نتيجة إيجابية لاختبار كورونا وتلقي إشعار تحذير أحمر من "مقابلات خطرة".

ومن المنتظر تحويل التطبيق إلى "وضع السكون" حتى مطلع يونيو المقبل وعدم تنشيطه حتى إشعار آخر مع إمكانية إبقائه على الهواتف الذكية لمواصلة استخدام شهادات التطعيم الإلكترونية.

وحسب بيانات مصنعي التطبيق، كان هناك أكثر من 9 ملايين شخص استخدموا هذا التطبيق في إطلاق أكثر من 270 مليون تحذير بعد نتائج إيجابية لاختبار الكشف عن كورونا.

ومنذ انطلاقه في السادس عشر من يونيو 2020، تم تحميل التطبيق أكثر من 48 مليون مرة، ووصل عدد مستخدميه إلى 35 مليون شخص.

ومن خلال تطبيق مثبت على الهواتف الذكية كان يتم تحديد المسافة الفاصلة في المقابلات ومدة المقابلات.

وذكرت الوزارة، أن من الممكن "إيقاظ" التطبيق مرة أخرى على الفور في حال أصبح وضع الوباء حرجا مرة أخرى.


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