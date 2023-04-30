نادي أدب ثقافة النصر ببورسعيد يحتفي بالذكرى الـ41 على تحرير سيناء

نظم نادي أدب بيت ثقافة النصر ببورسعيد لقاءً ثقافيًا بمركز شباب الزهور ببورسعيد، احتفاءً بذكرى 41 عاما على تحرير سيناء في 25 أبريل عام 1982، وكذلك احتفاءً بذكرى مرور 164 عامًا على نشأة مدينة بورسعيد.



أدار اللقاء القاص صلاح عنتر، وشارك به الأديب والإعلامي محمد خضير، حيث تناول تاريخ حفر قناة السويس في 25 أبريل عام 1859 م، متطرقا للمشروع الذي وضع في عام 1840 لشق قناة مستقيمة بين البحرين المتوسط والأحمر لأنه أقصر وأقل تكلفة، وأكثر ملائمة لأوروبا واحتياجات تجارتها، وأشار لإصدار الخديوي سعيد فرمان الامتياز الأول في 30 نوفمبر 1854، والامتياز الثاني في 5 يناير 1856 وجدد فيه منح الفرنسي فرديناند ديليسبس امتياز حفر القناة، كما تناول كثيرا من القضايا والنقاط التي تخص أهم ممر مائي في العالم.



وتناول الأديب والشاعر جمال المناخلي لمحات من الصراع على منطقة القناة ابتداء من العدوان الثلاثي الغاشم على مصر ودور المقاومة الشعبية في مواجهته، ثم نكسة 1967 ورحلة الصمود والتصدي والردع وحرب الاستنزاف، ثم العبور في السادس من أكتوبر عام 1973، واتفاقية السلام في كامب ديفيد، وجلاء آخر جندي إسرائيلي 1982 ورفع العلم المصري في العريش، ثم بعد ذلك عودة طابا إلى الوطن بالتحكيم الدولي في 15 مارس عام 1989.



وتخلل المناقشات مداخلات لكل من الشاعر السيد السمري، والشاعر محمد حجازي، والقاص جمال عبدالله قاسم رئيس النادي، كما تم إلقاء بعض القصائد الشعرية التي تتوافق مع المناسبة للشعراء إبراهيم الدسوقي الغباري، وإبراهيم الشبراوي، وجمال المناخلي.



يأتي اللقاء ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة؛ للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، ونظمه فرع ثقافة بورسعيد بإشراف دكتورة جيهان الملكي مدير الفرع، ومحمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.