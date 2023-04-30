إضرام نيران في منشأة حاويات مخصصة لإيواء اللاجئين في ولاية ألمانية

أعلنت الشرطة في مدينة دارمشتات الألمانية، عن إضرام النيران في منشأة حاويات غير مأهولة بعد ومخصصة لإيواء اللاجئين في جنوب ولاية هيسن.



وأوضحت الشرطة أن الحريق الذي وقع ليل السبت/ الأحد لم يسفر عن وقوع إصابات.



من جانبها، كتبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التي تنحدر من ولاية هيسن، على تويتر واصفة ما حدث بأنه "نبأ سيء".



وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد، وقال متحدث باسم الشرطة إن محققي الحرائق سيتواجدون في مكان الحريق بعد غد الثلاثاء؛ وقدرت الشرطة قيمة الأضرار المادية الناجمة عن الحدث بعدة مئات من آلاف اليوروات.



كانت امراة مارة بالطريق اكتشفت الحريق وأخطرت قوات الإنقاذ. وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق. وتولت الشرطة الجنائية التحقيق في الواقعة وتبحث عن شهود.



وأضافت وزيرة الداخلية الألمانية في تغريدتها "رغم حسن الحظ في أنه لم يكن أحد يقيم بعد هناك، فإن إحراق نُزْل للاجئين هو استهانة مخيفة بالبشر. إذا تأكد الاشتباه فعندئذ ينبغي إنزال عقوبة صارمة بالجناة".



من جانبها، قالت المسئولة الاجتماعية في دائرة درامشتات-ديبورج، إن من المنتظر أن توضح المحادثات اللاحقة مدى التداعيات التي خلفها الحريق بالنسبة للمنشأة وكيفية التعامل معها في الأيام المقبلة.



واستطردت:" المؤكد أن الضغط لا يزال كبيرا وواجبنا هو أن نحل مشكلة إيواء اللاجئين بالتعاون مع مدننا وبلدياتنا، وهذا التحدي مستمر".