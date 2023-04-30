دنفر ناجتس يتغلب على فينيكس صنز بالدوري الأمريكي للسلة

قاد جمال موراي فريقه دنفر ناجتس، لتحقيق انتصاره الأول في سلسلة لقاءاته مع فينيكس صنز بالدور قبل النهائي في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) لمنافسات القسم الغربي ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه).

وحقق دنفر فوزا ثمينا 125 / 107على ضيفه فينيكس صنز، مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش)، بفضل تألق موراي، الذي أحرز 34 نقطة من بينها 6 رميات ثلاثية على صالة (بال أرينا).

وساهم الصربي نيكولا يوكيتش في فوز دنفر أيضا، عقب تسجيله 24 نقطة، بالإضافة لقيامه بـ19 متابعة تحت السلة.

ورغم المستوى الرائع الذي قدمه كيفن دورانت، الذي أحرز 29 نقطة لمصلحة فينيكس صنز في المباراة، بالإضافة لزميله ديفين بوكر، الذي سجل 27 نقطة، لكنهما عجزا عن قيادة فريقهما لتحقيق الفوز في أولى مباريات الفريقين بالمربع الذهبي للأدوار الإقصائية في المسابقة.