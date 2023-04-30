خامنئي: وجود أمريكي واحد في العراق كثير للغاية

ذكر المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، في اجتماع مع الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد أنه حتى وجود أمريكي واحد في العراق "كثير للغاية"، طبقا لما ذكره المكتب الإعلامي لخامنئي.



وأضاف المكتب أن خامنئي أصدر التصريحات في اجتماع مع الرئيس العراقي في طهران أمس السبت.



وتابع خامنئي أن "أمريكا ليست صديقة لأحد. إنهم ليسوا مخلصين حتى لأصدقائهم الأوروبيين".



وردد تصريحات خامنئي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي قال لنظيره العراقي أن وجود الأمريكيين في العراق يزعزع أمن المنطقة.



وظهر رشيد، الذي يزور طهران في زيارة تستمر يوما واحدا، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي، حيث تحدث الرئيس الإيراني بشأن تفهم قضايا أمنية بين الدولتين.



وأضاف أن أمن العراق وحدوده أمر مهم للغاية لإيران.



تأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين بعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن إلى بغداد الشهر الماضي، والتي قال فيها إن القوات الأمريكية مستعدة للبقاء في العراق.