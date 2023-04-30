مجلس الوزراء: سنستمع لمخرجات الحوار الوطني وستكون محل قبول تام منا

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على انطلاق جلسات الحوار الوطني، يوم الأربعاء المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تنظر إليه بكل جدية واهتمام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن الحكومة تطلع لحوار مثمر في النقاش، خاصًة في ظل مشاركة المهتمين بالشأن العام بالحوار الوطني، ويمثلون مختلف الأطياف.

ونوه باستعداد الحكومة بمسؤوليها ووزرائها في المشاركة بجلسات الحوار الوطني إذا تم دعوتهم لهذا الأمر، واطلاع المشاركين على مستجدات الوضع والصورة كاملة، لافتًا إلى أن الحكومة ستنتظر المخرجات التي ستنتج عن هذا الحوار الوطني.

وشدد أن الحكومة ستستمع إلى مخرجات الحوار التي سيتم التوافق عليها من قبل المشاركين، وستكون محل قبول تام منها، لا استنكاف ولا استكبار ولا جمود بالفكر الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، وهذا ما سبق في تبني الحكومة لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، مؤكدًا أن كل الآراء مُرحب بها بشرط التوافق عليها.

ومن المقرر انعقاد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، يوم3 مايو المقبل.