طارق النهري: الصلح مع دلال في «جعفر العمدة» يشبه الصلح مع ابنتي ياسمين في الواقع

كشف الفنان طارق النهري، كواليس مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" بشخصية حمادة فتح الله، مؤكدًا أن الشارع المصري يعي جيدًا أن ذلك عمل درامي، لافتًا إلى أن الشخصية التي قام بها كانت مركبة وتطلب ذلك جهد كبير منه وذلك بعد معرفة كافة تفاصيلها من المخرج محمد سامي.

وقال، في حواره مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إن أكثر المشاهد التي كانت مقربة منه هو مشهد الصلح بينه وبين ابنته دلال في المسلسل والتي قدمتها الفنانة إيمان العاصي، وقال إنه استرجع الواقع الذي عاشه من فترة مع ابنته ياسمين، إذ كان على خلاف معها في الحقيقة، وبعد فترة تصالح معها وكان الواقع أشبه بالمشهد الذي تم تجسيده في المسلسل.

وأضاف أنه استرجع موقف الصلح مع ابنته ياسمين، وهو يتحدث إلى ايمان العاصي في المسلسل وكانت الدموع حقيقية، لدرجة أن كل من في الكواليس سمع صوت بكائهما، وهو ما دعا المخرج محمد سامي ليصرخ فيهم "عايز الكل يسمع صوتكم".

وتابع أنه كان يقف أمام المرآة يجسد المشهد قبل تصويره لكي يتمكن من خروج مشاعر الشر والطيبة في وقت واحد.