مقتل ضابط شرطة إيراني في هجوم نفذه مسلحون مجهولون

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أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل ضابط شرطة في مدينة سراوان الحدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد، اليوم الأحد، برصاص مسلحين مجهولين.

وقال محافظ سراوان سعيد تجليلي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إن مجهولين أطلقوا النار على مدير إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة سراوان الرائد علي رضا شهركي، صباح اليوم.

ونوه أن إطلاق النار أدى إلى مقتل ضابط الشرطة، وإصابة زوجته بجروح خطيرة، والتي تم نقلها الى المستشفى.

ولفت إلى بدء تحقيقات الشرطة المتخصصة للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة الهاربين والقبض عليهم، قائلًا إن نتائج التحقيقات ستعلن لاحقًا.