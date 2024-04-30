الإصابة تنهي موسم مدافع إيفرتون

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تأكد غياب الأوكراني الدولي فيتالي ميكولينكو الظهير الأيسر لنادي إيفرتون الإنجليزي حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في أربطة الكاحل.

وتعرض ميكولينكو للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها إيفرتون على ليفربول 2-0 في ديربي ميرسيسايد مساء الأربعاء.

وذكر إيفرتون في بيان اليوم الثلاثاء "ظهير أيسر الفريق الذي خرج بين شوطي المباراة على ملعب جوديسون بارك، خضع للفحص الطبي بواسطة أخصائي، الذي أكد أن اللاعب الأوكراني الدولي ليس في حاجة لإجراء جراحة".

وأضاف البيان "لكن ميكولينكو لن يتواجد مع إيفرتون حتى نهاية الموسم".

وشارك ميكولينكو في 34 مباراة مع إيفرتون هذا الموسم وسجل هدفين.