وزيرا خارجية الأردن وأمريكا يبحثان جهود منع أي هجوم إسرائيلي على رفح

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ استكمالاً للمباحثات التي أجرياها خلال الاجتماع العربي الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقد يوم أمس في الرياض.

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، يأتي الاجتماع في سياق الجهد العربي الإسلامي المستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، ومنع أي هجوم إسرائيلي على رفح، وكذلك التدهور الخطير والتصعيد في الضفة الغربية، وضرورة البدء بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في إطار حل الدولتين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه الأردن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وكان الصفدي، قد أكّد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي التي عقدت في السعودية، أن الجميع يريد سلاماً قائماً على حل الدولتين، مشددًا على أهمية إعلان إسرائيل التزامها بالسلام العادل والشامل.

كما سيلتقي بلينكن، مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاغ.

وكان الصفدي قد شارك الاثنين، في الاجتماع الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة، في السعودية لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.