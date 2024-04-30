قاطع عدد من المحتجين جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حيث كان وزير الدفاع لويد أوستن يدلي بكلمة.

وبحسب وكالة "الأناضول" للأنباء، طالب محتجون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من نصف عام.

وأفادت "الأناضول" بأن عددا من المحتجين في المجلس قاطعوا كلمة أوستن، بهتافات طالبوا فيها بوقف إطلاق النار في غزة.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أتركوا غزة تعيش". وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.