رئيس الوزراء: القطاع الخاص شريك رئيسي في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع بيلاروسيا في عدد من المجالات

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى الأعمال المشترك بين مصر وبيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية لديها قناعة راسخة بأهمية دور القطاع الخاص، وضرورة زيادة مساهمته ضمن إجمالي استثمارات الدولة.

وأشار إلى أن زيادة مساهمة القطاع الخاص تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل.

ونوه أن «الأزمات التي يمر بها العالم حاليًا، وما ترتب عليها من تحديات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج، تؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص».

ولفت إلى أن «القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة».