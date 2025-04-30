رئيس مدينة الزينية يتابع أعمال الصرف الصحي والتجميل بطريق الشعراوي والزينية قبلي

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية في الأقصر جهودها للوقوف على سير الأعمال الجاري تنفيذها بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام أحمد أبو عيش، رئيس مركز ومدينة الزينية، بجولة تفقدية شملت متابعة أعمال تركيب الوصلات المنزلية لخطوط الصرف الصحي بطريق الشعراوي، إلى جانب متابعة تركيب كابلات التليفونات تمهيدًا للبدء في أعمال رصف الطريق في أسرع وقت ممكن.

كما تابع رئيس المدينة سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي بالزينية قبلي، مؤكداً ضرورة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت لسرعة دخول المحطة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

واختتم أبو عيش جولته بمتابعة أعمال النظافة والتجميل في المدينة والقرى التابعة لها، حيث أسفرت جهود فرق النظافة عن رفع نحو 80 طنًا من التراكمات الترابية والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية خلال يومين، في إطار الحرص على تحسين المظهر العام والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.