محافظ الغربية: مواجهة ناقلات الأمراض أولوية لحماية صحة المواطنين

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماع لجنة الإصلاح البيئي بالمحافظة، والذي عقد اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لمكافحة ناقلات الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

واستعرض "الجندي"، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة من قبل مديرية الصحة، بالإضافة إلى الإدارات المختصة بمجالس المدن والأحياء، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ حملات مكثفة ودورية تستهدف بؤر انتشار الحشرات والقوارض ومصادر التلوث البيئي.

وشدد المحافظ، على أن مواجهة مسببات الأمراض البيئية تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا أن صحة المواطن لا تقبل التهاون، وأن الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة هو حق أصيل لكل مواطن.

فيما وجه المحافظ، بتكثيف أعمال الرش والتطهير في المناطق التي تمثل بؤرًا لتكاثر الحشرات، خاصة في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بجانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، ومراقبة جودة المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة بيئية متكاملة بالتنسيق مع وزارة البيئة وكل الجهات المختصة، بهدف خلق بيئة صحية وآمنة ومستدامة لأبناء الغربية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة والتقارير الدورية ستُعرض بشكل منتظم للتقييم والتدخل السريع.

ولفت إلى أن باب المتابعة مفتوح لكل الشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين بشأن بؤر التلوث أو انتشار الحشرات، موجهًا بسرعة التعامل مع أي بلاغات ميدانية تُسجل عبر الخطوط الساخنة أو صفحات التواصل الرسمية، تحقيقًا للاستجابة الفورية ورفع كفاءة الخدمات البيئية.

واختُتم الاجتماع، بتكليف رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية، مع تحديد أولويات التدخل وفقًا لتقارير الرصد البيئي والميداني.