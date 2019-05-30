سلسلة متاجر «ألدي» الألمانية تفتح أول فروعها في الصين الأسبوع المقبل

قال متحدث باسم سلسلة متاجر التجزئة الألمانية "ألدي" في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إن السلسلة تعتزم فتح أول فرعين لها في الصين خلال الأسبوع المقبل.

كانت تقارير إعلامية ألمانية قد ذكرت أن سلسلة المتاجر "ألدي سويد" تستعد لفتح متاجرها في مدينة شنغهاي الصينية، وكانت قد بدأت العمل عبر الإنترنت في السوق الصينية في 2017.

من ناحيته، قال "ماتياس كويك" المحلل الاقتصادي في مؤسسة "إل.زد ريتالتيكس" للاستشارات، إن دخول "ألدي" ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يعتبر خطوة جديدة في المنافسة مع منافستها الألمانية "ليدل".

وقال "كويك" إن سلسلة "ألدي سويد" تتفوق في المنافسة مع "ليدل" في أسواق أمريكا الشمالية وأستراليا. يذكر أن "ألدي سويد" تختلف عن سلسلة متاجر "ألدي نورد" رغم أن السلسلتين تعملان تحت مظلة عائلة "ألبريشت" الألمانية.

يذكر أن سلسلة "ألدي سويد" تدير 6240 فرعا في 11 دولة وتضم حوالي 149 ألف عامل.

وبحسب مجلة "مانجر ماجازين" الألمانية، فإن "ألدي" ستفتح أولى فروعها في الصين في مدينة شنغهاي يوم 7 يونيو المقبل، حيث سيبيع الفرع إلى جانب المنتجات التقليدية المعروفة لفروع "ألدي" مجموعة واسعة من الأسماك الطازجة.