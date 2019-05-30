عرضت فضائية «يورو نيوز»، مقطع فيديو، اليوم الخميس، يرصد وصول عدد من القادة العرب، إلى المملكة العربية السعودية، من أجل المشاركة في القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين تنعقدان في مكة اليوم وغدًا.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمتين.

وأوضح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بعد ظهر اليوم.