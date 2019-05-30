المسماري: تسليم «عشماوي» إلى مصر يأتي في إطار التعاون بين البلدين

قال المتحدث باسم قائد قوات الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن الساحة العسكرية الليبية شهدت العديد من التطورات أهمها تسليم إرهابيين إلى مصر في إطار التعاون بين الدولتين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن الإرهابين هما هشام عشماوي وبهاء أبو المعاطي، مشيرًا إلى أن «عشماوي» متخصص في إعداد الخطط العسكرية التي تقترب في أسلوبها من قتال الشوارع.

ووصف «بهاء» بالإرهابي الخطير المتخصص في التفخيخات التي استهدفت المدنيين في درنة الليبية، معقبًا أن القوات الليبية تقاتل من أجل السلام والأمان الدولي والعالمي، وأن التطور التقني والمعلوماتي ساعدهم على الإيقاع بالعديد من الإرهابيين في عمليات «الكرامة والشرف».

وأوضح أن هؤلاء الإرهابيين شاركوا بالعديد من العمليات في سوريا والعراق وليبيا وغيرها، مستطردًا أن القوات المسلحة الليبية قتلت العديد منهم سواء كانوا من العرب أو الأجانب.

وتسلمت أمس الثلاثاء السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، الذي وصل على متن طائرة حربية إلى مطار القاهرة.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي، قد أعلنت في مطلع أكتوبر الماضي، إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي، بعد عملية أمنية