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كولومبيا تطلق سراح مفاوض سلام بارز متهم بقضية مخدرات كبرى

بوجوتا - أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 مايو 2019 - 11:00 م | آخر تحديث : الخميس 30 مايو 2019 - 11:00 م

أطلقت السلطات الكولومبية سراح مفاوض سلام بارز من المتمردين للمرة الثانية تم اعتقاله في وقت سابق للاشتباه في تورطه بقضية مخدرات.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن محامي المتشتبه به "سيوكسيس هرنانديز" تأكيده اليوم /الخميس/ إطلاق سراحه بعد إصدار أمر من المحكمة العليا بذلك.

وأوضحت (فوكس نيوز) أن المحكمة رأت أنها هي المخولة بالنظر في القضية لأن هرنانديز يُعد من مشرعّي البلاد.

وعلى الرغم من قرار المحكمة إلا أن الاتهامات الموجهة إليه لا يزال التحقيق فيها جارياً.

جدير بالذكر أن هرنانديز، القائد السابق في حرب العصابات بالقوات المسلحة الثورية في كولومبيا، متهم بالتخطيط لإدخال 10 أطنان من مخدر الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


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