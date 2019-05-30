فرنسا تقرر إرجاء بناء خط سكة حديد مباشر من مطار باريس إلى وسط المدينة

لن يتمكن السائحون الزائرون لباريس لحضور منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 من تسجيل رقم قياسي في وقت التوجه من المطار إلى وسط المدينة.

فقد قررت الحكومة الفرنسية إرجاء إعمال بناء خط سكة حديد مباشر بين مدينة باريس ومطار شارل دي جول، قائلة إن الضغط من أجل إكماله بحلول نهاية عام 2023 كما كان مقررا، سيؤدي إلى إعاقة المسافرين الذين يسافرون في قطار للضواحي يربط محطات بين المطار ووسط باريس، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت وزيرة النقل إليزابيث بورن "أولويتنا للنقل اليومي ليست شعارا، هذا يعني اتخاذ قرارات أحيانا تكون صعبة".

وعلى الرغم من أن خط السكك الحديدية السريع كان جزءا من تعهد باريس الخاص بالبنية التحتية لطلب استضافة الالعاب الأولمبية، إلا أن اللجنة المعنية بتنظيم البطولة "باريس 2024" قالت في بيان أمس الأربعاء إن تأجيل الانتهاء منه لن يؤثر على وضع الانتقال للزائرين.

وأضافت أن "خط النقل الجديد الذي كان يستهدف تقليص زمن الرحلة (من نحو ساعة) إلى 20 دقيقة من مطار شارل دي جول إلى وسط باريس لم يكن سيخدم أي موقع لبطولة الألعاب الأولمبية أو الألعاب البارالمبية".