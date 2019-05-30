«ولد الغلابة» عيسي وصديق تحت مراقبة الشرطة في الحلقة الـ24

شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل "ولد الغلابة" الإفراج عن والد "فرح" الفنان محمد أبو داوود، بمساعدة المحامي "جمال لبه" الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، وبعد خروجه طلب من فرح أن تحكي له من أين حصلت علي هذة الأموال.

عرض المحامي عليهم أن يعملوا معه في غسيل الأموال، سألهم عن المبلغ الذي يمتلكانه، ليجيبوا عليه أنه ٢٠٩ مليون جنيه.

هرب عيسي شقيقه "حمزة" الفنان كريم عفيفي، من السجن قبل أيام قليلة من إعدامه، وساعده في ذلك أيضا المحامي.

لتقوم الشرطة بتفتيش منزل أخوات عيسي، للبحث عن حمزة، وطالب الضابط من زوجة حمزة الاتصال بهم فور معرفتهم بمكانه.

ووضعت الشرطة عيسي وصديق تحت المراقبة، بعدما تم استدعائهما ونفي بأن يكونوا لهم علاقة بالأمر، ومن تحريات التي أجرتها النيابة تكتشف أن عيسي يقيم مع فرح في شقة في القاهرة، وأن صديق يمتلك منزل لا أحد يعرفه وهو المنزل الذي يصنع فيه الاستروكس.

وانتهت الحلقة، بوصول الشرطة لمنزل صديق لتفتيشه.