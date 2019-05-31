مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة انفجارات بكركوك

أفادت مصادر أمنية وطبية أن 3 عراقيين لقوا حتفهم مساء اليوم الخميس، وأصيب أكثر من 20 آخرين في سلسلة انفجار 6 عبوات ناسفة في شوارع محافظة كركوك التي تقع على مسافة (250 كيلومترا شمال بغداد).

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ ) :" أن 6عبوات ناسفة انفجرت بالتتابع في شارع القدس، وشارع المحافظة في كركوك، أوقعت 3قتلى وأكثر من 20جريحا غالبيتهم من الأطفال والنساء وعناصر أمنية".

وأوضحت المصادر:" أن القوات الأمنية من الشرطة والفرقة الخاصة أغلقت الطرق وبدأت تحقيقا بسلسلة التفجيرات في المناطق التجارية بقلب مدينة كركوك".