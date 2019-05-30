رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يدعو شعبه للمشاركة في يوم القدس العالمي

دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في مسيرات "يوم القدس العالمي"، غدا، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، مؤكدا أن قضية فلسطين والقدس لن تمحى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس عن اللواء باقري قوله في بيان له: "لا شك أن يوم القدس العالمي لهذا العام سيشهد حركة حماسية للأمة الإسلامية.. وسيدحض أوهام الفرعون الحاكم بأمريكا، في فرض صفقة القرن الفاشلة ومحو فلسطين كما أجهض حلم الشرق الأوسط الكبير وإسرائيل من النيل إلى الفرات".

وأضاف أن "الشعب الايراني بمختلف أطيافه -ومن ضمنه أسرة القوات المسلحة الكبيرة بحضورها ومشاركتها الحماسية والثورية والشاملة- سيثبت أن قضية فلسطين والقدس لا يمكن محوها وسيتحقق وعد الله الصادق في نصرة فلسطين والقضاء على المحتلين وتحرر الأرض المحتلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".