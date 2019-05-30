في بداية أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من المسلسل اللبناني "بروفا"، المُذاع عبر فضائية TEN، اشتعلت مشاجرة بين كل من المدرستين "ناتالي" و"مرام" وتبادلوا الضرب أمام الطلاب؛ لمعرفة "مرام" أنها تحاول إثارة غيرتها من خلال مغازلتها لحبيبها.

حاولت "نورا" أن تثير غضب ليال (ماجي بو غصن)، أثناء تواجدها بغرفة المدير ماجد (أحمد فهمي)؛ لتستكمل سلسلة الفيديوهات التي تصورها له، بينما اعترف ماجد لـ ليال بأنها جعلته شخصاً مختلفاً، وطلب منها أن تخبره عن حياتها، ثم سألها عن مشاعرها تجاهه.

وخلال الأحداث حاولت ليال حل خلافات الطلاب أثناء حضورهم لدرسها المسرحي، وحينها قام "أنيس" بأداء أغنية على المسرح حول "تنمر الطلاب" وسط تشجيع زملاؤه له، بينما انتابت ليال حالة من الإستياء؛ لما تحمله كلمات الأغنية من التنمر.

تعرضت ليال للهجوم من قبل "ناتالي"، التي اتهمتها بخيانتها لزوجة ماجد، بينما طلب "نورا" من ليال أن تساعدها في ديكور معرض الرسومات الخاص بها.

ذهبت ليال إلى منزل "أميرة"؛ لتساعدها في حل أزمتها، ولكن اضطرت أميرة أن تعتذر من عدم استقبالها لها بعد شعور ليال لحاجتها في المساعدة؛ كونها تحت تهديد السلاح من قبل "جميل، الذي تواجد معها في المنزل بعد رؤيته لوالدتها أثناء خروجها من المنزل.

وفي نهاية الحلقة دخلت الشرطة إلى منزل ليال وتم القبض عليها، بينما كانت تحاول معرفة سبب تواجد الشرطة داخل منزلها.