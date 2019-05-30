عشرات المهاجرين ينزلون على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، إنه تم إنزال عشرات المهاجرين من قاربين على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية مساء الأربعاء.

وقالت المفوضية على تويتر إن المجموعة الأولى (26 رجلا و20 امراة) وصلت إلى الميناء على متن قارب خشبي طوله 10 أمتار قادمة من ليبيا قبل يومين.

وأضافت أن تلك المجموعة كانت "متعبة وتعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة".

وتابعت أن 20 شخصا آخرين وصلوا مساء الأربعاء بعد 4 أيام في البحر.

وأوضحت أن سفنا تجارية ومنظمات غير حكومية ووحدات عسكرية وأطرافا فاعلة ساهمت في إنقاذ هذه الأرواح.

يشار إلى أن إيطاليا تتخذ موقفا صارما حيال المهاجرين الوافدين من شمال إفريقيا، مما أشعل خلافا مريرا بين دول الاتحاد الأوروبي حول من يجب أن يتحمل مسؤولية أولئك الذين يتم إنقاذهم في البحر.