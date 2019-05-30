وزارة الدفاع الأفغانية: القوات الخاصة تحرر 28 سجينا من قبضة طالبان

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ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها اليوم الخميس، أن القوات الخاصة (الكوماندوز) قد حررت 28 سجينا من سجن تابع لطالبان في إقليم زابل جنوبي البلاد.

وأضاف البيان أن المحررين هم 16 مدنيا و12 فردا من قوات الأمن، وتم نقلهم من أجل الخضوع لفحص طبي.

وقالت الوزارة إن هناك اثنين من عناصر طالبان قتلا أثناء عملية الإنقاذ.

وأكد حميد الله طوخي، عضو البرلمان عن إقليم زابل، حدوث الواقعة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن طالبان تحتجز آلاف السجناء، ومن بينهم أفراد من قوات الأمن، ولكنها تحتجز أيضا مدنيين تتهمهم بالتجسس عليهم لصالح الحكومة، أو عدم الالتزام بقواعد المتشددين.