وفاة 3 وفقدان طفلة جراء انقلاب قارب في نهر الراين بفرنسا

قالت السلطات في منطقة الألزاس -اليوم الخميس- إن ثلاثة أشخاص على الأقل توفوا بينهم طفلة في السادسة من عمرها، وفقدان أخرى بعد حادث انقلاب قارب في نهر الراين على الحدود الفرنسية الألمانية.

وقالت السلطات، إن قاربا مطاطا كان على متنه أربعة أشخاص انقلب بالقرب من قرية جيرستهايم شمال شرق فرنسا، وكان الأربعة على ما يبدو جزءا من مجموعة سياحية مؤلفة من سبعة أفراد، تضم خمسة رومانيين وشخصن ألمانيين.

وتقوم أجهزة الطوارئ الفرنسية والألمانية والغواصين بعملية بحث عن الطفلة المفقودة.

وذكرت قناة "فرانس 3" أن الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن القارب كانوا شخصين بالغين وطفلين، وقد تم نقل الطفلة -6 سنوات- جوا إلى المستشفى في مدينة فرايبورج الألمانية حيث توفيت هناك.

وقالت السلطات إن من بين القتلى شخص حاول إنقاذ ركاب القارب.