انطلقت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "لآخر نفس"، بمحاولة من "أبو زياد" الإتفاق مع "شكري" على مشاركته في شحنة السلاح التي يقوم بتهريبها لداخل البلاد، ويأتي "يوسف" ليغادر "شكري" الجلسة فورا، ويخبر "يوسف" "أبو زياد" بشعوره بالقلق، وعلى الجانب لآخر تمكن "سعيد" من إصطحاب "ياسر" لمعسكر الجماعة طبقا لآوامر الأمير.

وتم إستدعاء "سلمى" إلى قسم الشرطة للتحقيق معها في قضية قتل "هدى"، واستعادت "دينا" وعيها وتستفيق بعد إجراء العملية وعندما تم إبلاغها بخطف "ياسر" حاولت النهوض من السرير لكن إصابتها منعتها من الحركة، وعلى الجهة الأخرى يستفيق "ياسر" ويجد نفسه في معسكر الجماعة، وحضر أحد الضباط إلى المستشفى للتحقيق في خطف "ياسر"، ورفضت "سلمى" اقتراح "أدهم" بإبلاغ الشرطة، لآن "ياسر" من حاول إنقاذ شقيقتها.

وتلقت "سلمى" مكالمة من الشخص الذي قام بخطف نجليها يبلغها بأن صبر اقترب من النفاذ ويتبقى لها فرصة أخيرة لتسليم "الهاردات" خلال أسبوع، كما واجه "ياسر" أمير الجماعة و"سعيد" ودار بينه وبين الامير نقاش حول هروبه من المعسكر وعدم إطاعته للأوامر، وأوشك الامير على قتل "ياسر" لكن "سعيد" قتل "أبو زياد" وساعد "ياسر في الهروب.